Série D: já classificado, Castanhal-PA recebe o Sampaio-RR

Garantido na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro com três jogos de antecedência, o Castanhal-PA recebe o Grêmio Atlético Sampaio-RR, também conhecido como GAS, no estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, em Castanhal (PA), pela 11ª rodada. A bola rola neste domingo (15), a partir das 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV Brasil.

O Japiim da Estrada, como é conhecido o time da casa, lidera o Grupo 1 da competição, com 26 pontos, iniciando a rodada com a melhor campanha geral da Série D. O Leão Dourado, alcunha do clube de Caracaraí (RR), é o sétimo colocado, com oito pontos, a seis do G4, precisando vencer para seguir com chances de classificação ao mata-mata.

O primeiro duelo entre os clubes nesta temporada, no último dia 26 de junho, terminou empatado em 2 a 2 no estádio Canarinho, em Boa Vista. Os meias Alexandre Pinho e Eduardo (ambos já fora do clube) marcaram os gols do Sampaio, enquanto o atacante Pecel anotou os dois tentos do Castanhal.

O time paraense tem três desfalques por suspensão: o goleiro Axel Lopes, o meia Guilherme Campana e o volante Flávio Nunes, este último expulso pouco depois de entrar em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga-AP, na semana passada, em Macapá. Os volantes Ricardo Capanema e o atacante Pedrinho, por sua vez, retornam de lesão e estão à disposição do técnico Cacaio.

O Castanhal, que busca a sétima vitória seguida, deve alinhar com Paulo Roberto, Daelson, Guilherme Almeida, Cléberson Ilustre e Lucas Santos; Willians, Samuel, Willian Fazendinha e Lukinhas; Pecel e Leandro Cearense.

No Sampaio, o técnico Silmar Simão não poderá contar com o atacante Robemar, que recebeu o terceiro amarelo na derrota por 2 a 0 para o São Raimundo-RR, há uma semana. Nos últimos dias, quatro atletas deixaram o clube: o zagueiro Lídio (que era o capitão do time) e o goleiro Saulo se desligaram em acordo com a diretoria, enquanto Eduardo e o atacante Fred foram dispensados. As boas notícias para o treinador - que terá apenas o segundo compromisso a frente da equipe roraimense - são as voltas do volante Amaral (que é natural de Castanhal) e do atacante Branco, que cumpriram suspensão na rodada anterior, além da estreia do volante Jean.

Uma provável formação do GAS, que tenta encerrar uma série de duas derrotas consecutivas, terá Ferrari; Índio, Evandro, Pastor e Kayo; Kaíque, Tiago Amazonense, Amaral e Jean; Edinho Canutama e Branco.

