Série D: Portuguesa tenta encaminhar vaga e Inter de Limeira mira G4

A Portuguesa recebe a Inter de Limeira neste sábado (14), às 15h (horário de Brasília), no Canindé, em São Paulo, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo paulista será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Com 19 pontos, a Lusa encabeça o Grupo 7 da competição e pode encaminhar a vaga ao mata-mata em caso de vitória. O Leão da Paulista está em sexto lugar, com dez pontos, podendo entrar no G4 se vencer e se os cariocas Madureira (quinto) e Bangu (quarto) perderem os confrontos pela rodada - dependendo, ainda, do saldo de gols.

O duelo opõe dois clubes que já tiveram o gosto de conquistar o Campeonato Paulista. A Portuguesa levantou a taça três vezes, em 1935, 1936 e 1973. A Inter foi campeã em 1986, sendo o primeiro time do interior a chegar lá. Ambos também possuem títulos da Série B: o Leão em 1988 e a Lusa em 2011.

Será o segundo encontro entre os clubes nesta Série D. No último dia 26 de junho, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), Inter e Portuguesa ficaram no 1 a 1. Os atacantes Gabriel Rodrigues e Ermínio marcaram para Leão e Lusa, respectivamente. Curiosamente, Gabriel deixou de fazer parte do elenco alvinegro nesta semana. Além dele, o meia Jardisson também entrou em acordo e se desligou do time.

Após encarar o São Bento-SP com vários desfalques na semana passada e vencer por 3 a 2, em Sorocaba (SP), a Rubro-Verde terá as voltas do lateral Jefferson Feijão e dos zagueiros Diego Jussani e Patrick, que cumpriram suspensão. Em contrapartida, o atacante Tito trata um problema no adutor e ainda é dúvida. Diante do Bentão, Miguel Augusto foi escolhido para substitui-lo no segundo tempo, marcando um dos gols da partida.

O técnico Fernando Marchori deve escalar a Portuguesa com: Dheimison; Jefferson Feijão, Patrick, William Magrão e Marco; Caíque, Marzagão e Danilo Pereira; Cesinha, Miguel Augusto e Lucas Douglas.

Ainda sem substituto para o técnico Dyego Coelho, demitido no fim de julho, a Inter será mais uma vez comandada por dois profissionais da casa: Edilson Santos, treinador da equipe sub-20, e Roger Silva, ex-atacante de Botafogo e Corinthians, que atualmente é gerente de futebol do clube. Para o jogo, a dupla terá o retorno do goleiro Rafael Pin, que desfalcou o time na derrota por 2 a 1 para o Santo André-SP, há uma semana, fora de casa, devido a um desconforto no joelho direito.

Por outro lado, Gui Mendes recebeu o terceiro amarelo e não está à disposição, assim como o também atacante Caxito, o zagueiro Léo Silva e os volantes Igor Maduro e Pedro do Rio, todos contundidos. A expectativa é a Inter vá a campo com Rafael Pin; Elacio Córdoba, Renan Fonseca, Lucas Balardin e Daniel Vançan; Humberto, Júlio Rusch e Matheus Porto; Léo Reis, Bruno Santos e Fernandes.