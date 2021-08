Tênis: Luisa Stefani alcança semi do torneio de duplas de Montreal

A brasileira Luisa Stefani (número 22 do mundo) e a canadense Gabriela Dabrowski (15ª colocada do ranking) venceram, na tarde desta sexta-feira (13), a belga Elise Mertens (líder do ranking mundial) e a bielorrussa Aryna Sabalenka (4ª colocada) por um duplo 6/2, em apenas 57 minutos, nas quartas de final do WTA 1000 de Montreal (Canadá).

O torneio, que é disputado em piso rápido, só perde em importância para os quatro Grand Slams (Roland Garros, US Open, Aberto da Austrália e Wimbledon). A belga Mertens ganhou em 2021, com Sabalenka, o título do Aberto da Austrália e, ao lado da taiwanesa Su Hsieh, o torneio de Wimbledon. Em 2020, ela ainda ganhou o US Open.

“Jogo excelente do começo ao fim. Era uma dupla dura e demos conta do recado. Muito feliz com essa vitória. De longe nosso melhor jogo até agora. Entramos bem firmes e agressivas, tanto nos games de saque quanto nos de devolução”, afirmou Luisa após a partida por meio de sua assessoria.

Além do bronze na Olimpíada de Tóquio com Laura Pigossi, Stefani vem de final no WTA 500 de San Jose (Califórnia) na semana passada. Neste sábado (14), ela e a canadense Dabrowski buscarão a vaga na decisão do torneio contra a russa Veronika Kudermetova e a cazaque Elena Rybakina. “Precisamos continuar agressivas e concentradas. Teremos mais um jogo duro pela frente. Eu enfrentei a Kudermetova em Tóquio. E já joguei contra a Rybakina várias vezes”, afirmou.