Ypiranga e Paraná empatam em 1 a 1 pela Série C

O Ypiranga empatou em 1 a 1 com o Paraná, na noite desta segunda-feira (2) no estádio Durival Britto, e manteve a liderança do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na partida válida pela 10ª rodada da competição, o Canarinho saiu na frente, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Kanu marcou em disputa com a defesa após a cobrança de escanteio de Muriel. Porém, já nos acréscimos da etapa final o Tricolor deixou tudo igual em gol de cabeça de Vinicius Moura.

Agora, o Ypiranga mede forças com o Mirassol, no próximo sábado (7). No mesmo dia o Paraná enfrenta o Botafogo-SP.