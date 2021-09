Griezmann brilha e França derrota Finlândia nas Eliminatórias

O atacante Antoine Griezmann desempenhou o papel de salvador para ajudar a França a encerrar uma série de cinco jogos sem vencer ao derrotar a Finlândia por 2 a 0, nesta terça-feira (7), em jogo do Grupo D das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Quel match ! La France s'impose 2-0 face à la Finlande grâce à un doublé d'@AntoGriezmann !! Public de folie à Lyon 🔥🇫🇷#FiersdetreBleus #FRAFIN pic.twitter.com/VyvIZOangX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2021

Griezmann marcou um gol em cada tempo após sua parceria com Karim Benzema render frutos, e colocou a seleção francesa no topo da classificação do Grupo com 12 pontos após seis jogos disputados.

A Finlândia, que fez um bom primeiro tempo, está em terceiro lugar com cinco pontos, mas tem dois jogos a menos que os franceses.

A Bósnia tem três pontos e está em quarto, com quatro partidas disputadas, após empatar por 2 a 2 com o lanterna Cazaquistão, que também tem três pontos. A Ucrânia é a segunda do Grupo com cinco pontos e quatro jogos disputados.

“Mesmo não sendo perfeito, mostramos determinação e com isso veio mais qualidade técnica”, disse o técnico francês Didier Deschamps. “Tivemos mais confiança, foi mais como a gente. É um resultado muito importante para nós, agora precisamos terminar o trabalho em novembro”, afirmou o treinador.

Agora Griezmann tem 41 gols pela seleção de seus país, e se tornou o terceiro maior goleador da França na história, juntamente de Michel Platini.