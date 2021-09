Itália goleia Lituânia por 5 a 0 nas Eliminatórias para a Copa

A Itália conquistou sua primeira vitória desde que conquistou o título da Eurocopa, nesta quarta-feira (8), quando os atacantes Moise Kean e Giacomo Raspadori comandaram a goleada de 5 a 0 sobre a Lituânia, fortalecendo a liderança da equipe no Grupo C das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Os dois jovens de 21 anos impressionaram o treinador ao brilharem no primeiro tempo, com Kean marcando duas vezes, Edgaras Utkus fazendo gol contra e Raspadori também balançando as redes em sua estreia como titular da seleção.

“Tudo está em suas cabeças e pés. Se estiverem comprometidos e trabalharem seriamente, terão um grande futuro. Mas isso depende deles”, disse o técnico italiano Roberto Mancini à RAI.

Foi a primeira vez que a Itália, que registrou empates frustrantes contra Bulgária e Suíça nas duas últimas partidas das Eliminatórias, marcou quatro gols nos primeiros 30 minutos de uma partida.

Giovanni Di Lorenzo marcou o quinto quando seu chute cruzado no segundo tempo entrou no canto inferior. A seleção italiana aumentou sua invencibilidade para 37 partidas.

“Os caras responderam bem em campo, apesar de perder tantos jogadores nos últimos dias. Marcar cinco ou seis gols não é simples”, declarou Mancini.

A Itália lidera a classificação com 14 pontos, seis à frente da segunda colocada Suíça, após o empate por 0 a 0 contra a Irlanda do Norte. A Lituânia permanece no último lugar sem nenhum ponto conquistado.