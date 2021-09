Suécia impõe primeira derrota da Espanha em Eliminatórias desde 1993

A Suécia se recuperou após sair atrás no placar e conseguiu, nesta quinta-feira (2), uma vitória de 2 a 1 sobre a Espanha, que não perdia em jogos de Eliminatórias para a Copa do Mundo há 28 anos.

Alexander Isak e Viktor Claesson tiveram finalizações perfeitas para superarem o goleiro Carlos Soler, colocando a Suécia na liderança do Grupo B.

👂 Hear those cheers? 🥳



🇸🇪 That's Sweden celebrating a famous win over Spain - La Roja's first defeat in #WCQ since 1993 🤯 pic.twitter.com/sAwEues7Dk