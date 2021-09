LNF: Umuarama bate Corinthians e frustra classificação dos paulistas

O Umuarama venceu o Corinthians de virada por 3 a 2 neste domingo (5), na cidade paranaense de Umuarama, pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida teve transmissão ao vivo da TV Brasil. O Timão entrou na partida com a possibilidade de se classificar para a fase mata-mata do torneio, mas a derrota adiou o sonho. Esta foi a primeira vitória dos paranaenses na competição e o time não tem mais chances de avançar.

Fim de jogo. Fora de casa, Timão perde para Umuarama por 3 a 2 na @lnfoficial. 🏴🏳️



⚽ Rafa e Leandro Caires anotaram os gols do Coringão.



👀 Próximo jogo é dia 11/10, às 18h, pela última rodada da Fase de Classificação. Vale vaga!#VaiCorinthians#CorinthiansFutsal pic.twitter.com/usJ8UZhhL0 — Corinthians Futsal (@corinthiansftsl) September 5, 2021

A partida começou com o Corinthians pressionando e Rafa marcou o gol depois de driblar o adversário, numa bela jogada individual. O placar do primeiro tempo foi alterado quando Andinho aproveitou a falha da zaga e empatou para o Umuarama.

Em bela trama pela direita do ataque paulistano, Leandro Caires marcou mais um no início do segundo tempo. Mas o Umuarama continuou insistindo e Felipinho empatou novamente. Em seguida, Dudu virou a partida em 3 a 2 para o time da casa em um forte chute de fora da área adversária, dando números finais ao jogo.

Na última rodada da fase de grupos da LNF 2021, o Corinthians recebe o Jaraguá em casa, no dia 11 de outubro, e joga por um empate para se classificar aos playoffs. O Umuarama joga nesta segunda-feira (6) contra o São José, na cidade paulista, em partida adiada por causa do acidente de ônibus com a equipe paranaense em julho passado.