LNF: Campo Mourão goleia Brasília e assume liderança do Grupo C

O Campo Mourão Futsal goleou o Brasília por 5 a 1 na manhã deste domingo (25) na Arena UTFPR, em Campo Mourão, no interior do Paraná, pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O resultado deixou o time paranaense na liderança do grupo C com 19 pontos. O Brasília está na 7ª posição no mesmo grupo com 10 pontos.

O pivô Caio Júnior, artilheiro do Campo Mourão, fez os dois primeiros gols do jogo ainda na etapa inicial. Depois do intervalo, o ala/pivô Tom ampliou o placar para 3 a 0. Nino fez o gol de honra dos visitantes. Só que Fabinho ainda teve tempo de ampliar para 4 a 1 com um chute no ângulo do goleiro adversário. Caio Barros fechou o placar roubando a bola do goleiro linha.

Na quarta-feira (28), o Campo Mourão recebe o Pato às 19h na Arena UTFPR. O Brasília volta a jogar no dia 5 de agosto contra o Marechal Cândido Rondon no interior do Paraná.