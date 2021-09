Série D: Bangu bate Santo André e se classifica para a próxima fase

O Bangu é a única equipe do Rio de Janeiro classificada para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Os cariocas conquistaram vaga após vitória contra o Santo André por 2 a 1 pela 14ª rodada da competição nacional. Com transmissão da TV Brasil, a partida foi realizada no estádio Distrital do Inamar, na cidade de Diadema, em São Paulo.

ALÔ, BANGU!!!!!!!!!!!!

FECHA, FECHA, FECHA, FECHA O COMÉRCIOOOOOOOOOOO!

O BANGU ESTÁ CLASSIFICADO PARA A FASE MATA-MATA DA SÉRIE DO DO BRASILEIRÃO!!!!!



COM GOLS DE ROCHINHA E LUIS ARAÚJO, O GIGANTE DA ZONA OESTE VENCEU O SANTO ANDRÉ POR 2 A 1 E GARANTIU A 4° POSIÇÃO DO GRUPO A7! pic.twitter.com/7oEgWLSCQf — Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) September 4, 2021

Com este resultado, o Santo André, que já havia entrado em campo classificado para a segunda fase, terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo 7, com 21 pontos. Já o Bangu ficou em quarto lugar, com 19 pontos.

A partir da próxima fase começa o mata-mata, que é disputado no formato de ida e volta. De acordo com o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os duelos acontecerão entre os dias 11 e 19 de setembro.

O próximo compromisso do Bangu será contra o Joinville, que se classificou como primeiro colocado do Grupo 8, com campanha invicta. Já o Santo André enfrentará o Esportivo, terceiro lugar do Grupo 8. Os dias e os horários dos duelos serão divulgados pela CBF após o término da rodada, que termina no domingo (5).

O jogo

Mal começou o jogo, com menos de 1 minuto, o time da zona oeste do Rio de Janeiro abriu o placar com Rochinha. Aos 28, o alvirrubro ampliou com Luís Araújo. No segundo tempo, David Ribeiro descontou para os donos da casa, aos 18. Final de jogo: Santo André 1, Bangu 2.

TV Brasil transmite Uberlândia e Ferroviária neste domingo

A TV Brasil vai transmitir neste domingo (5) o duelo entre Uberlândia (MG) e Ferroviária (SP) no estádio Parque do Sabiá, no município de Uberlândia, às 16h (horário de Brasília).

As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase. A equipe paulista, além de assegurada na segunda fase, tem a liderança garantida no Grupo 6, com 32 pontos. Já o Uberlândia é o terceiro colocado, com 23 pontos na tabela de classificação.

