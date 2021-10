Atlético-MG vence Santos de virada e mantém vantagem no Brasileiro

O Atlético-MG deu mais uma prova de que está firme na luta pelo título do Campeonato Brasileiro após derrotar o Santos por 3 a 1 de virada, nesta quarta-feira (13) no estádio do Mineirão, pela 26ª rodada, e chegar à incrível marca de 18 jogos de invencibilidade na competição.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! NO MINEIRÃO, O ATLÉTICO VIRA O JOGO PRA CIMA DO SANTOS, 3 A 1, E SOMA MAIS TRÊS PONTOS NO TOPO DA TABELA DO @BRASILEIRAO!



⚽️ Nacho (duas vezes) e Nathan Silva marcaram para o #Galo!



⚔️ #TodoJogoÉDecisão #VamoGalo #CAMxSAN 🏴🏳️ pic.twitter.com/Qhf857BvvV — Atlético 😷 (@Atletico) October 13, 2021

O triunfo foi importante para o Galo, que manteve a ponta da classificação com 56 pontos, 11 à frente do Flamengo, que bateu o Juventude por 3 a 1 também nesta noite. Já o Santos fica à beira da zona do rebaixamento, na 16ª posição com 28 pontos.

Após um primeiro tempo no qual conseguiu segurar a pressão dos donos da casa, o Peixe abriu o placar logo aos 3 minutos da etapa final, quando Raniel bateu forte da entrada da área após receber de Lucas Braga.

Porém, o Galo é muito forte jogando em casa, e não demorou a empatar. Aos 24 minutos o argentino Nacho Fernández cobrou pênalti com perfeição para deixar tudo igual. E bastaram mais cinco minutos para vir a virada, com Nathan Silva fazendo de cabeça após bola levantada na área em cobrança de falta.

E o triunfo foi sacramentado aos 35 minutos, em nova cobrança de pênalti, novamente a cargo de Nacho Fernández, que, dessa vez viu João Paulo defender inicialmente de forma parcial, mas que marcou no rebote.

O líder do Brasileiro volta a entrar em campo no domingo (17), quando visita o Atlético-GO. No mesmo dia o Santo vai até o Recife medir forças com o Sport.