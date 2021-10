Bahia acerta com o técnico Guto Ferreira

O Bahia afirmou na noite desta quarta-feira (7) que acertou com o técnico Guto Ferreira. O anúncio foi realizado horas após o clube informar que Diego Dabove deixou o comando da equipe de futebol profissional.

✍🏽 Agora é oficial. Comandante do Nordestão-2017, do Baianão-2018 e do Acesso-2016, Guto Ferreira está de volta ao Esquadrão. Leia no #SócioDigital ➡️ https://t.co/HV6Wj4Qmtt #BBMP pic.twitter.com/ZNBHE4VnxV