Durant vê Kyrie Irving ao lado dos Nets apesar de dúvida sobre vacina

Kevin Durant, ala do Brooklyn Nets, disse que ainda vê Kyrie Irving desempenhando um papel no time, apesar da incerteza a respeito da situação do sete vezes All Star em relação à vacinação contra covid-19.

A temporada começa em 19 de outubro, e os jogadores não vacinados precisam cumprir uma lista longa de restrições para disputar jogos e participar de atividades em grupo, como treinos.

Irving não diz se foi vacinado e pediu privacidade quando indagado sobre o assunto no final do mês passado em um evento de mídia dos Nets, informou a Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos (NBA).

O jogador de 29 anos não participou dos treinos de terça (6) e quarta-feira (7).

"Vislumbro Kyrie como parte de nosso time. Talvez eu seja ingênuo, mas é como me sinto", disse Durant aos repórteres na quarta-feira.

Durant disse que Irving precisa de tempo para lidar com o assunto, mas que os Nets têm que se adaptar à sua ausência.