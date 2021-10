Conquista ou não de título da F1 não mudará minha vida, diz Verstappen

O concorrente ao título da Fórmula 1, Max Verstappen, minimizou a pressão de disputar o campeonato contra Lewis Hamilton e disse nesta quinta-feira (7) que o resultado não mudará sua vida.

O piloto da Red Bull, de 24 anos, está dois pontos atrás do sete vezes campeão mundial da Mercedes e 100 vezes vencedor de Grandes Prêmios, Hamilton, antes do GP da Turquia, no domingo (10), e mais seis corridas restantes depois de Istambul.

Verstappen ganhou sete vezes neste ano, em comparação com as cinco vitórias de Hamilton.

Verstappen disse que não está pensando muito no resultado final.

"Se isso acontecer, no final do ano, primeiro, é claro que é uma conquista incrível e é para isso que trabalhamos, certo?", acrescentou. "Mas mesmo que terminássemos em segundo, acho que ainda teríamos uma ótima temporada e, no final do dia, isso realmente não vai mudar a minha vida." "Gosto do que estou fazendo e acho que isso também é muito importante. Para mim, não há muito com que me preocupar, de verdade", garantiu.