Judô: Brasil volta a garantir medalha no Mundial Júnior

O Brasil voltou a garantir uma medalha no Campeonato Mundial Júnior (Sub-21) de judô, com Luana Carvalho, de apenas 19 anos, na categoria até 70 kg. A carioca garantiu o bronze no evento realizado em Olbia (Itália) ao superar a alemã Friederiek Stolze por ippon.

🥋LUANA CARVALHO!



Do pódio nos @_JogosJuventude para o 🥉 no Mundial Sub-21 na categoria 70kg!



Nova geração do judô brilhando!#JudoJuniors pic.twitter.com/jHZoX9LHj6 — Time Brasil (@timebrasil) October 8, 2021

“Estou muito feliz com essa conquista, levando essa medalha para casa e para o Brasil! Obrigado a todos pela torcida”, comemorou a peso médio após o pódio.

Luana, a atual campeã pan-americana júnior e número 3 do ranking mundial Sub-21, estreou com vitória por ippon sobre a sul-coreana Hyeonji Yu. Nas oitavas de final ela venceu a tunisiana Mariem Khlifi. Porém, nas quartas ela perdeu para a croata Lara Cvjetko.

Na repescagem, a brasileira superou a húngara Jennifer Czerlau e se credenciou a lutar pelo bronze.

Esta é a segunda medalha do Brasil na competição, após Rafaela Batista, de apenas 18 anos, faturar o bronze na categoria até 48 kg.