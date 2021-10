RJ inicia nova concessão do Maracanã, com gestão de até 25 anos

O governo do estado do Rio de Janeiro deu a largada para a nova concessão do Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, com a publicação nesta quarta-feira (6), no Diário Oficial, do edital e minuta do contrato para consulta. O prazo de concessão será de 20 anos, podendo ser prorrogado por mais cinco, e o valor estimado do contrato é de R$ 2 bilhões. A previsão é de que o processo seja concluído até fevereiro do ano que vem.

Uma audiência pública ocorrerá no próximo dia 27 para que a sociedade civil possa se manifestar e propor sugestões ao modelo do processo. A audiência está programada para às 14h, no auditório da Secretaria da Casa Civil, no Palácio da Guanabara, no bairro de Laranjeiras, zona Sul da capital. Todas as informações podem ser acessadas no site Concessão Maracanã.

Entre as obrigatoriedades previstas no edital, está a comprovação técnica por parte do licitante de realização mínima de 70 jogos das principais competições de futebol no estádio - incluindo partidas de campeonatos nacionais e continentais -, e outros 12 eventos esportivos no Ginásio Gilberto Cardoso, mais conhecido como Maracanãzinho, que faz parte do complexo.

- O complexo do Maracanã é muito mais que um polo esportivo, ele é símbolo do turismo, do entretenimento e até da cultura do nosso estado. Esse processo de concessão está sendo feito com a maior transparência e seguindo todos os prazos legais, para garantir que o Maracanã continue sendo um dos equipamentos mais importantes do Rio de Janeiro e do país - afirmou o governador Cláudio Castro, em nota oficial.

Atualmente o estádio do Maracanã é gerido conjuntamente por Flamengo e Fluminense, por meio do Termo de Permissão de Uso (TPU), que vem sendo renovado a cada seis meses desde abril de 2019.