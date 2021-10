Série D define os 2 últimos clubes que subirão à Série C de 2022

Neste domingo (17) serão conhecidos os dois últimos times da Série D que estarão ano que vem na Série C do Campeonato Brasileiro. Os primeiros a entrarem em campo nos jogos de volta das quartas de final serão Ferroviária-SP e Atlético-CE às 15h (horário de Brasília), em Araraquara (SP). Às 17h, será a vez de ABC-RN e Caxias-RS medirem forças em Natal. Ambas as partidas serão transmitidas ao vivo na TV Brasil.

Nos jogos de ida, no último domingo (10), foram dois empates: 1 a 1 entre Atlético-CE e a Locomotiva; e 0 a 0 no duelo entre Caxias e ABC. Quem vencer hoje (17) não só se classifica às semifinais da competição, como também assegura um lugar entre os quatro primeiros na tabela, o G4, critério para subir à Série C. Caso as partidas terminem novamente empatadas, a classificação sairá após cobrança de pênaltis.

Preparação segue intensa para o jogo decisivo contra o Atlético-CE, que acontece neste domingo (17), às 15 horas, na Fonte Luminosa. Vamos juntos!



Lenha na fornalha, Locomotiva!



📸: Jonatan Dutra/Ferroviária SA#LocomotivaNosTrilhos #VamosFerroviária #SérieD pic.twitter.com/t8NRpwxUP1 — Ferroviária (@afeoficial) October 15, 2021

No embate das 15h, sem presença de público, tanto Ferroviária quanto Atlético-CE buscam chegar pela primeira vez à terceira divisão do futebol nacional. A Locomotiva, comandada pelo técnico Elano Blumer, ex-seleção brasileira, está invicta há 18 jogos e ainda não perdeu dentro da Fonte Luminosa.

“É um momento que nós esperávamos quando começamos o trabalho. Esse é o nosso objetivo. Mas precisamos ter em mente e ser conscientes da dificuldade do jogo, ter os pés no chão. É possível conquistarmos nosso objetivo, mas nós temos que respeitar sempre o nosso adversário. Nós temos que merecer o resultado, ir em busca dele”, disse Elano.

A Ferroviária deve ir a campo com Saulo; Bernardo, Gustavo Medina e Léo Rigo; Marquinhos, Bruno Santos, Ian Luccas; Léo Castro e Júlio Victor; Gleyson e Bruno Leonardo.

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético-CE está confiante no acesso à Série. B. Em entrevista, o meia Dudu Itapajé, que atuou no último domingo (10), disse que o time saberá aproveitar os pontos fracos do adversário.

“A Ferroviária é um time muito técnico, que tem uma bola parada muito boa, mas eles também têm os defeitos deles. Se a gente expor os defeitos e for à frente, tanto com o Pulguinha quanto com o Ewerton, a gente pode bagunçar ali e, se Deus quiser, sair um gol ou dois, e sair a classificação”, projetou jogador.

O treinador Raimundo Wagner deve repetir a escalação do jogo de ida das qurtas, com exceção do zagueiro Caio Acaraú, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A novidade pode ser o volante Hércules, que cumpriu suspensão no primeiro jogo mas já está liberado.

A Águia de Precabura deve atuar com Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Daniel; Bruno Nascimento, Hércules e e Dudu Itapajé; Claudivan, Ewerton Potiguar e Erick Pulga.

O vencedor terá como adversário na semifinal o Campinense-PB, classificado neste sábado (16) após derrotar em casa o América-RN, por 4 a 2, em cobrança de pênaltis, após dois placares seguidos de 0 a 0 no tempo regulamentar.

⚫⚪ JOGO DO ANO!!!



Um reencontro tão esperado, após um longo período distante.



Em cada peito alvinegro, o amor pelo preto e branco, da MAIOR TORCIDA DO RN! pic.twitter.com/6cqbzNOWE8 — ABC Futebol Clube (@ABCFC) October 16, 2021

No segundo embate deste domingo, tanto ABC-RN quanto Caxias-RS buscam a vitória para retornar à Série C. O Elefante joga em Natal e terá a torcida a seu favor. Foram liberados seis mil ingressos no Frasqueirão, o equivalente a 40% da capacidade do estádio. O histórico dentro de casa também é favorável ao time potiguar: em nove partidas, ganhou oito e perdeu uma.

O técnico Moacir Júnior terá um reforço e tanto nesta tarde: o retorno do artilheiro do time na competição: Gustavo Hernique, que não atuou no primeiro jogo das quartas.

Em Recife, no CT do Náutico, finalizamos a preparação para encarar o ABC.



Em Natal, vamos para a decisão valendo o acesso.



Saiba mais em: https://t.co/hwpxc7R4bb#SERCaxias #SérieD2021



📸 Carlos Alves/S.E.R.Caxias pic.twitter.com/P4qaiYOiui — S.E.R. Caxias (@sercaxias) October 16, 2021

Do outro lado do campo, estará o Caxias que vem se destacando no mata-mata da Série D. O time gaúcho ganhou três vezes, empatou uma e perdeu outra. Para o jogo de hoje (17), o técnico Rafael Jaques não contará com o lateral-direito Maicon, lesionado durante os treinos desta semana.

“Nós sabemos a força do nosso adversário. Temos consciência do que vamos enfrentar, da qualidade e do respeito por nosso adversário. Mas também sabemos da nossa capacidade e condição. Vai ser um grande jogo”, afirmou Jaques durante coletiva.

A equipe gaúcha dever entrar em campo com Marcelo Pitol, Erik, Rafael Lima e Thiago Sales; Lucas Carvalho, Marlon, Karl e e Bruno Ré; Matheuzinho, Kelvin e Michel.

Quem ganhar enfrentará na semi o Aparecidense-GO, o primeiro a garantir neste sábado (16) o acesso à Série C, após empate em casa, em 1 a 1, contra o Uberlândia. No jogo de ida, o time goiano já havia vencido por 1 a 0.