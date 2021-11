Portugal detecta 13 casos da variante ômicron em elenco do Belenenses

Portugal detectou 13 casos da variante ômicron do novo coronavírus (covid-19) nesta segunda-feira (29), todos envolvendo jogadores e membros da equipe técnica do Belenenses-SAD, um clube de futebol de Lisboa, desde que um jogador da equipe voltou recentemente da África do Sul, comunicou Direção-Geral de Saúde (DGS) do país.

A nova variante, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que provavelmente se “disseminará mundialmente”, foi encontrada após o Belenenses-SAD disputar uma partida do Campeonato Português contra o Benfica no sábado (27).

O jogo começou com somente nove jogadores do Belenenses-SAD em campo, porque o resto do elenco estava isolado, e só sete voltaram após o intervalo. A partida foi abandonada aos dois minutos do segundo tempo quando o Benfica vencia por 7 a 0.

“Estamos todos isolados, com exceção do time juvenil, que não jogou no sábado, 44 pessoas estão isoladas em casa”, disse um porta-voz da equipe, também em isolamento, nesta segunda-feira.

“Dois ou três jogadores e dois ou três membros da equipe têm sintomas, mas nada muito grave, o resto está assintomático. Todos estão esperando para repetir os exames assim que a agência de saúde autorizar”, acrescentou.

Ainda no sábado, os presidentes do Benfica e do Belenenses-SAD disseram em uma coletiva de imprensa que não tinham escolha a não ser disputar a partida para não serem punidos por “ausência injustificada”. Eles culparam a liga e a DGS por não permitirem que o jogo fosse adiado.