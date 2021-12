Ligas esportivas dos EUA sofrem para conter surtos de covid-19

As grandes ligas esportivas dos Estados Unidos e do Canadá estão sofrendo para conter uma explosão de surtos do novo coronavírus (covid-19), e os torcedores deverão ter uma temporada de fim de ano marcada por perturbações.

A NFL (futebol americano), a NHL (hóquei no gelo) e a NBA (basquete) enfrentam surtos de casos positivos há três dias, e mais infecções são esperadas nesta quinta-feira (16), forçando jogadores a entrarem em protocolos de saúde obrigatórios contra a covid-19 e o adiamento de jogos.

Não há indício ainda de que partidas durante as festas serão adiadas, mas, com o coronavírus se espalhando rapidamente pelos vestiários, os torcedores talvez não consigam ver seus jogadores favoritos neste fim de ano.

Apesar de quase 100 jogadores entrarem nos protocolos da covid-19 esta semana, a NFL não adiou nenhum jogo e não tem planos para limitar a capacidade dos estádios.

Já lidando com 10 jogos adiados, a NHL estava encarando a possibilidade de mais problemas de calendário nesta quinta-feira.

Na segunda, a NBA teve os seus primeiros jogos da temporada adiados, quando 10 jogadores do Chicago Bulls e funcionários foram colocados nos protocolos de saúde e segurança, exigindo o adiamento de duas partidas.

* Com reportagem adicional de Frank Pingue.