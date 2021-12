Lucas Chumbo vence competição histórica de ondas gigantes em Nazaré

O surfista brasileiro Lucas Chumbo e a francesa Justine Dupont venceram o desafio Nazaré Tow Surfing, na última segunda-feira (13), em um dia em que o surfe de ondas gigantes de alta performance deu um salto de qualidade com ondas perfeitas e imensas em Portugal.

O também brasileiro Pedro Scooby foi outro destaque, garantindo o segundo lugar após conseguir sair de alguns tubos cavernosos.

Os surfistas foram levados para ondas imensas de jet-ski, e utilizaram pranchas pequenas e pesadas para ajudar a quebrar a arrebentação aos solavancos.

Por décadas, surfistas sonhavam em transferir as manobras curtas, tubos e aéreos possíveis em ondas menores para as ondas gigantes, e desde a primeira onda do evento ficou claro que esse momento havia chegado.

Rebocado para uma onda de 12 a 15 metros de altura por seu parceiro havaino Kai Lenny, Chumbo fez um giro de 360 graus na metade da descida antes de entrar em um tubo e sair com outro giro, antes de sair com velocidade e em segurança por trás da onda.

A dupla foi quem melhor negociou a troca de papéis nas duas baterias, alternando entre surfar e pilotar o jet-ski para levar o parceiro até a onda e depois resgatá-lo, e venceu o prêmio de melhor performance de equipes pelo segundo ano consecutivo.

“É uma honra ser rebocado e ser o parceiro do Kai”, declarou Chumbo. “Ele, com certeza, me colocou nas melhores ondas do dia, e fizemos o melhor lá fora. Essa é uma das melhores performances da minha vida e estou muito animado”, completou.

Dupont também venceu a prova pela segunda vez após dominar a divisão feminina com uma série de ondas decisivas.