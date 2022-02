Athletic Bilbao surpreende e elimina o Real Madrid da Copa do Rei

Um golaço impressionante no último minuto do substituto Alex Berenguer deu ao Athletic Bilbao uma surpreendente vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid, o eliminando da Copa do Rei nas quartas de final nesta quinta-feira (3).

FINAL I ¡¡𝗟𝗢 𝗟𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗢𝗦!!



El Athletic vence al @realmadrid en los cuartos de final de la Copa gracias al gol de @AlexBerenguerR



✊ ¡¡𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗦𝗘𝗠𝗜𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦!!#AthleticRealMadrid 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Tsh4R0hRLO — Athletic Club (@AthleticClub) February 3, 2022

O Athletic, que eliminou o Barcelona na rodada anterior, encerrou uma série de três derrotas consecutivas para o Real em todas as competições nos últimos dois meses graças ao gol de Berenguer no último minuto.

O time da casa dominou o jogo desde o início e pressionou o Real até que finalmente abriu o placar aos 89 minutos, com Berenguer chutando no canto direito.

O Athletic juntou-se a Valência, Rayo Vallecano e Real Betis nas semifinais. O sorteio dos confrontos ocorrerá na próxima sexta-feira (4).

O Real Madrid foi claramente prejudicado pela ausência de Karim Benzema, que ainda está se recuperando de uma lesão muscular na perna, e de um desempenho abaixo do esperado do brasileiro Vinicius Júnior.

O atacante de 21 anos parecia estar com jetlag após retornar do Brasil no início da semana.

“Tínhamos o jogo sob controle e poderíamos ter a oportunidade de vencer na prorrogação, mas eles conseguiram marcar no final e mereceram a vitória”, disse o técnico Carlo Ancelotti a repórteres.

