Athletico arranca empate com Londrina pelo Campeonato Paranaense

Um gol nos acréscimos do segundo tempo evitou a primeira derrota do Athletico no Campeonato Paranaense e deu fim aos 100% de aproveitamento do Londrina. Nesta quinta-feira (3), Tubarão e Furacão empataram por 1 a 1 no estádio do Café, em Londrina (PR), encerrando a quarta rodada do Estadual.

Jogo movimentado no final, com dois gols e pontos divididos no Estádio do Café.

Furacão segue invicto no #Paranaense2022.#Athletico #LECxCAP pic.twitter.com/IbKpVJJokB — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 4, 2022

Apesar do gol sofrido no fim, os anfitriões seguem na liderança da competição, agora com dez pontos. O Rubro-Negro, que disputa o torneio com a equipe sub-23, continua invicto, mas caiu para o sexto lugar, com seis pontos.

O Londrina teve mais volume de jogo no primeiro tempo, mas a melhor chance foi do Athletico. Aos 28 minutos, o lateral Julimar cruzou pela direita, o meia João Pedro desviou na pequena área e o zagueiro Saimon salvou em cima da linha. Na sobra, João Pedro dividiu com o goleiro Matheus Nogueira e mandou por cima.

O Furacão voltou melhor do intervalo e quase marcou aos 17 minutos, em chute cruzado de Julimar, na sobra de uma finalização de João Pedro, travada pela zaga. Mas foi o Tubarão quem chegou ao gol primeiro. Aos 42 minutos, o volante João Paulo bateu falta pela direita e o zagueiro Augusto, de cabeça, mandou para as redes. Quando a partida caminhava para o fim com vitória do Londrina, Daniel Cruz salvou os visitantes. Aos 49, o atacante cobrou falta com força, no ângulo, decretando o empate.

Mais cedo nesta quinta, o Cianorte derrotou o lanterna (e ainda zerado) União por 1 a 0 no Anilado, em Francisco Beltrão (PR). O meia Zé Vitor decretou a vitória do Leão do Vale, que aparece na quarta posição, com sete pontos.

O Azuriz, por sua vez, subiu para oitavo lugar ao bater o Maringá, nono colocado, por 3 a 0 no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR). Os dois clubes somam quatro pontos, mas os anfitriões ficam à frente pelo saldo de gols. O lateral Cayo Tenório e os atacantes Vieira e Berguinho balançaram as redes.

A rodada iniciou na quarta-feira (2). O Coritiba assumiu o terceiro lugar, com nove pontos, ao vencer o Rio Branco (penúltimo, com três pontos) por 2 a 0 no Couto Pereira, em Curitiba. Os atacantes Igor Paixão e Léo Gamalho decretaram a vitória coxa-branca.

#CFCxRBR - 2x0 - FIM DE JOGO! Coxa vence mais uma em casa com gols de Igor Paixão e Léo Gamalho! #CoxaDoido 🇳🇬💚⚽ pic.twitter.com/DevuVy6Wr6 — Coritiba (@Coritiba) February 3, 2022

O Paraná (décimo, com quatro pontos) foi surpreendido pelo São Joseense e perdeu por 1 a 0 no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais (PR). A equipe da casa, que balançou as redes com o meia Gabriel Honório, foi a cinco pontos, na quinta posição.

Já o Operário subiu para a vice-liderança, com nove pontos, ao golear o FC Cascavel (quinto, com sete pontos) por 4 a 0. Os laterais Fabiano e Lucas Mendes, o atacante Paulo Sérgio e o volante Marcelo marcaram para o Fantasma.

Confira os jogos da 5ª rodada do Paranaense

Sábado (5)

16h - São Joseense x Coritiba - Pinhão, em São José dos Pinhais (PR)

19h - Paraná x Operário - Durival Britto, em Curitiba

Domingo (6)

16h - Cianorte x Azuriz - Albino Turbay, em Cianorte (PR)

16h - Rio Branco x Maringá - Gigante do Itiberê, em Paranaguá (PR)

19h - Athletico x União - Arena da Baixada, em Curitiba

19h - FC Cascavel x Londrina - Olímpico Regional, em Cascavel (PR)