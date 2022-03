Ceará elimina São Raimundo-RR e segue adiante na Copa do Brasil

O Ceará está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (2), o Vozão derrotou o São Raimundo-RR por 3 a 0 no Canarinho, em Boa Vista. Além da vaga na etapa seguinte para enfrentar a Tuna Luso, a equipe alvinegra garantiu uma premiação de R$ 1,5 milhão.

FIM DE JOGO, VOZÃO CLASSIFICADO!#SAOxCSC- 0x3

⚽️ Mendoza, Cléber e João Vitor (GC)#CopadoBrasil2022 pic.twitter.com/YavaaHcSvi — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) March 2, 2022

O atacante Stiven Mendoza colocou a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro à frente com um golaço. Aos 22 minutos do primeiro tempo, ele recebeu na intermediária, deu uma caneta no volante Juca Maranhão e bateu da meia-lua, no canto do goleiro João Vitor. Aos 17 da etapa final, o meia Vina cobrou escanteio e o atacante Cleber marcou de cabeça. Nos acréscimos, o zagueiro Selson afastou a bola em cima do goleiro João Vitor, que desviou para o próprio gol. O São Raimundo, que disputará a Série D em 2022, pouco assustou.

Nos outros dois confrontos iniciados às 19h desta quarta, os times da casa se deram bem. O Altos, da Série C, venceu o Sport, da Série B, por 1 a 0, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O atacante Betinho, que perdeu ao menos três chances no jogo entre as equipes no último domingo (27), pela Copa do Nordeste, desta vez não desperdiçou e balançou as redes aos 18 minutos do segundo tempo.

O Jacaré, que terá direito a R$ 750 mil pela classificação, encara quem passar de Costa Rica-MS e ABC, que duelam nesta quarta, às 21h (horário de Brasília), no estádio Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica (MS). Por ser mais bem colocado no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Alvinegro potiguar tem a vantagem do empate.

No estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca (ES), o Real Noroeste, outro time da Série D, eliminou o Operário-PR, da Série B, ao vencer por 2 a 1 e avançar para enfrentar o Juventude na segunda fase. O time anfitrião também receberá uma premiação de R$ 750 mil.

Fim de jogo!



Real Noroeste 2x1 Operário



O Fantasma retorna em campo no domingo pelo Campeonato Paranaense diante do Azuriz pic.twitter.com/hVtsNSz4IL — Operário Ferroviário (@OFECoficial) March 2, 2022

O volante Ícaro e o meia Alex Pixote marcaram os gols do Merengue Capixaba, aos cinco e aos 43 minutos do primeiro tempo, respectivamente. O atacante Paulo Sérgio, aos 12 da etapa inicial, fez para o Fantasma.