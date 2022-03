Gareth Bale leva Gales à vitória em semifinal da repescagem da Copa

Gareth Bale marcou duas vezes na vitória do País de Gales por 2 a 1 sobre a Áustria na semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias nesta quinta-feira (24), ficando um passo mais próximo de chegar à Copa do Mundo pela primeira vez em 64 anos.

O atacante de 32 anos marcou em uma precisa cobrança de falta, aos 25 minutos, para abrir o placar, enfatizando seu papel como talismã da equipe.

Depois, o capitão pensou rápido em uma cobrança de escanteio, aos seis minutos do segundo tempo, para marcar novamente e garantir Gales na final da repescagem, em casa, contra Escócia ou Ucrânia, em junho.

Em Estocolmo, Robin Quaison saiu do banco de reservas e marcou no segundo tempo da prorrogação para dar à Suécia a vitória por 1 a 0 sobre a República Tcheca e marcar um confronto contra a Polônia na próxima terça-feira (29) por vaga na Copa do Mundo do Catar.

Os tchecos tiveram um gol anulado no começo da partida por uma falta, e os suecos controlaram a posse de bola durante a maior parte da semifinal, mas as duas seleções tiveram problemas para romper a defesa adversária em um jogo cheio de entradas duras e passes errados.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.