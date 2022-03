Liga de Futebol Mexicano suspende todos os jogos da rodada

Era para ser apenas uma partida de futebol pela nona rodada do Campeonato Mexicano, no estádio La Corregidora de Querétaro, neste (5). O time da casa perdia para o Atlas, quando, aos 18 minutos do segundo tempo, começou uma briga generalizada nas arquibancadas entre as torcidas. A violência não parou e o campo foi invadido, interrompendo a partida.

A confusão deixou 22 feridos, segundo a Coordenação de Proteção Civil da região, sendo que dois deles estão em estado grave.

Pela internet, circulam imagens de espancamento. Mesmo desacordadas e sem já nenhuma reação, dois homens seguiam sendo agredidos com chutes e pauladas. Os agressores ainda deixaram as vítimas nuas.

Por conta da barbárie, o presidente da Liga Mexicana de Futebol (LMX), Mikel Arriola, suspendeu todos os jogos da rodada e não descarta uma severa punição aos clubes (Queretáro e Atlas), como a desfiliação dos mesmos. Entretanto, o dirigente explica que o caso será avaliado por uma comissão disciplinar antes de qualquer sanção.