Mancini diz que Itália precisa focar no futuro após ficar fora da Copa

Roberto Mancini disse neste sábado (26) que a Itália precisa focar no futuro após a campeã europeia não conseguir vaga para a Copa do Mundo pela segunda vez seguida, o que gerou especulações sobre o futuro do próprio Mancini como técnico da seleção nacional.

A Itália ficou fora do Mundial marcado para o fim de novembro no Catar após uma derrota surpreendente por 1 x 0 em casa para a Macedônia do Norte na quinta-feira (25), nas semifinais da repescagem das eliminatórias europeias.

Não houve pedidos pela demissão de Mancini, no entanto, com o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, dizendo para ele sacudir a poeira e continuar no cargo.

“A única coisa certa no momento é levantar a cabeça e trabalhar pelo futuro”, escreveu Mancini no Instagram.

“Vamos tirar algum tempo para refletir e entender claramente”.

A Itália enfrentará a Turquia, que foi eliminada da repescagem das eliminatórias por Portugal, em um amistoso em 29 de março.

