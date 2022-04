Fortaleza vence pela primeira vez na história da Libertadores

O Fortaleza fez história nesta quarta-feira (27), pois alcançou sua primeira vitória em uma edição da Copa Libertadores ao bater o Alianza Lima (Peru) por 2 a 1, no Castelão, em jogo válido pela terceira rodada da principal competição de clubes da América do Sul.

🦁🔵🔴 Leão vivo na disputa! @FortalezaEC vence o @ClubALoficial por 2-1 e conquista os primeiros 3️⃣ pontos no Grupo F da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/gRv1U4OIsh — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 27, 2022

Após este resultado o Tricolor do Pici ocupa a terceira posição do Grupo F com três pontos. O próximo compromisso pela competição será contra o poderoso River Plate (Argentina).

O primeiro gol do Fortaleza saiu aos quatro minutos do segundo tempo, quando Pikachu avançou pela direita e cruzou rasteiro para o argentino Silvio Romero bater de primeira para superar Campos.

O Alianza ainda chegou a deixar tudo igual aos 24 minutos graças a gol de cabeça de Lavandeira, mas aos 33 Hércules recebeu na entrada da área e bateu mascado no cantinho para dar a vitória final à equipe brasileira.