Liga dos Campeões: Villarreal surpreende e vence o Bayern de Munique

O Villarreal (Espanha) surpreendeu o seis vezes campeão europeu Bayern de Munique (Alemanha) com uma merecida vitória por 1 a 0 após criar várias chances na frenética partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (6).

O gol do atacante holandês Arnaut Danjuma, nascido na Nigéria, aos 8 minutos, deu à equipe de Unai Emery uma pequena vantagem para o jogo de volta na Allianz Arena, em Munique, na próxima terça-feira (12).

O Villarreal controlou o jogo diante do Bayern e poderia ter vencido por uma margem maior, dadas suas oportunidades claras.

Os atuais campeões da Liga Europa sufocaram a equipe de Julian Nagelsmann, que teve dificuldades para encontrar seu ritmo no terço final, e foram uma ameaça constante para o goleiro Manuel Neuer no contra-ataque.

“Nossa equipe está com muita vontade e humildade”, disse o argentino Giovani Lo Celso, eleito o melhor da partida, ao Movistar Plus. “Mas enfrentamos um dos melhores times do mundo e saímos com a sensação de que deveríamos ter marcado mais alguns gols”.

“Sabíamos que precisávamos encurtar o campo para eles [é um time que não pode ter espaços para trabalhar a bola]. Fizemos o nosso jogo, somos um time que sempre tenta ser o protagonista e tivemos muitas oportunidades de ganhar por uma margem maior”, concluiu o meio-campista.

Em boa fase, o Villarreal eliminou a Juventus (Itália) nas oitavas de final e agora surpreendeu o Bayern, que estava invicto na competição deste ano e sofreu sua primeira derrota fora de casa na Liga dos Campeões desde 2017.

