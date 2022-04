Trabalho duro por anos está rendendo frutos, diz presidente da Ferrari

Anos de trabalho duro estão rendendo frutos para a Ferrari com um excelente início de temporada na Fórmula 1, disse o presidente da empresa, John Elkann, nesta quarta-feira (13).

O piloto da Ferrari Charles Leclerc, de Mônaco, venceu duas das três primeiras corridas, terminando em segundo na outra, e tem uma vantagem de 34 pontos na liderança do campeonato.

A Ferrari, que conquistou o título pela última vez em 2008 e não conseguiu vencer uma corrida sequer em 2020 e 2021, também lidera a classificação dos construtores por 39 pontos à frente da atual campeã Mercedes.

