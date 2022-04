Uefa define regras de sustentabilidade financeira para clubes europeus

Os principais clubes europeus serão limitados a gastar no máximo 70% de suas receitas em seus elencos sob as novas "regulamentações de sustentabilidade financeira" aprovadas pelo comitê executivo da Uefa nesta quinta-feira (7).

A nova política substituirá o sistema anterior de Fair Play Financeiro e introduzirá uma "regra de custos do elenco" que limitará os gastos com salários, transferências e taxas de agentes.

The #UEFAExCo has approved new Club Licensing and Financial Sustainability Regulations.



Featuring three key pillars of solvency, stability and cost control, new rules will come into force in June 2022.



