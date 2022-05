Luka Modric diz que final da Liga dos Campeões não tem favorito

O Real Madrid (Espanha) está confiante antes da final da Liga dos Campeões e conta com sua experiência em grandes jogos, mas não há favoritos para a decisão em Paris contra o Liverpool (Inglaterra), afirmou o meia Luka Modric, um dos destaques do time espanhol.

O Real disputará sua quinta final de Liga dos Campeões desde 2014. O clube espanhol ganhou seus últimos sete títulos europeus desde 1998, e busca aumentar o recorde de conquistas para 14 troféus na reedição da final de 2018, na qual derrotou o Liverpool por 3 a 1 em Kiev.

“Nós temos certa experiência nessa competição. Alguns jogadores já disputaram quatro finais de Liga dos Campeões. Agora temos sorte de estar em uma quinta final. Precisamos tentar ser normais, como em toda a temporada”, disse Modric ao BT Sport.

“Não há favoritos na final. O Liverpool é um grande time, estão fazendo uma grande temporada, ganharam duas copas, lutaram pelo título do Campeonato Inglês até o final [...]. Não há favorito, mas temos muita confiança”, afirmou.

O Real venceu três finais europeias consecutivas entre 2016 e 2018 sob o comando de Zinedine Zidane. Modric disse que Carlo Ancelotti, que levou os espanhóis ao décimo título europeu em 2014, não mudou muita coisa para levar a equipe de volta à final.

“Ele é o mesmo, o que gostamos dele é sua personalidade, sua humildade, como ele conversa com os jogadores, como ele chega para conversar conosco”, declarou Modric.

“Quando você tem uma pessoa como ele do seu lado, você dá mais de si em campo. Você se doa mais por ele. Por isso Carlo é um técnico especial, um dos melhores no mundo do futebol”, contou o meia croata. “O lado humano dele é o melhor, é o que mais gostamos e é o melhor para este time”, concluiu.

