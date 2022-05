Atacante Salah diz que estará com Liverpool na próxima temporada

O atacante Mohamed Salah, do Liverpool, que está entrando no último ano de seu contrato, diz que ficará no clube na próxima temporada, independentemente de como as futuras conversações sobre seu acordo avançarem.

Salah, um dos artilheiros da Premier League com 23 gols nesta temporada, estará disponível em uma transferência gratuita no final da próxima temporada se não assinar uma prorrogação de contrato com o Liverpool.

Falando em uma coletiva de imprensa antes da final da Liga dos Campeões no sábado (28) contra o Real Madrid em Paris, o egípcio disse que não era o momento certo para tratar das negociações contratuais.

"Em minha mente, eu não me concentro no contrato. Não quero ser egoísta de forma alguma. Eu disse há dois meses que se tratava da equipe. É uma semana importante para nós. Quero ganhar novamente a Liga dos Campeões", disse ele. "Vou ficar na próxima temporada, com certeza. Quero ver o Hendo [Jordan Henderson, capitão da equipe] com aquele troféu nas mãos novamente e depois, espero que ele me entregue", disse ele.

O atacante do Liverpool Sadio Mané, cujo contrato também termina ao final da próxima temporada, disse à Sky Sports que trataria de seu futuro após a final de sábado (28).

"Esta pergunta eu responderei depois da Liga dos Campeões. Se vou ficar ou não, vou responder depois da Liga dos Campeões", disse ele.

O presidente do Liverpool, Tom Werner, disse esta semana que o clube gostaria de manter Salah e Mané.

"Eu gostaria de manter essas conversas em sigilo, mas obviamente nós articulamos nosso desejo de que eles permaneçam", disse Werner.

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, disse que o resultado do jogo de sábado (28) não influenciará nas decisões dos jogadores.

"De forma alguma. O que você quer dizer com isso? Se ganharmos, eles vão querer ir agora? Ou... Estamos em conversações com todos os jogadores. Mas não... agora não é o momento", disse ele.

O alemão disse que não era incomum que as negociações levassem tempo.

"Às vezes os jogadores têm esta ideia, nós temos outra, às vezes elas não combinam imediatamente, mas nós trabalhamos juntos, nós nos conhecemos há muito tempo. Está tudo bem", disse Klopp.

"Está tudo claro, nenhum deles está esperando para ouvir de nós o que queremos fazer."

