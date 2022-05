Philippe Coutinho troca Barcelona pelo Aston Villa por R$ 106 milhões

O Aston Villa transformou o empréstimo do meia Philippe Coutinho um acordo permanente por 20 milhões de euros (o equivalente a R$ 106,4 milhões), anunciou o Barcelona nesta quinta-feira (12).

O Barcelona disse que inseriu uma cláusula de venda de 50% para qualquer venda futura de Coutinho, que marcou quatro gols e deu três assistências desde que assinou inicialmente com o Villa por empréstimo em janeiro.

No Villa, Coutinho é comandado por Steven Gerrard, ex-capitão do Liverpool, com quem o brasileiro jogou em Anfield de 2013 a 2015.

"Esta é uma contratação brilhante para o Aston Villa. Phil é um modelo de profissional e seu impacto no grupo tem sido muito claro desde que chegou em janeiro", disse Gerrard em comunicado de Villa. "Com a maneira como ele se comporta dentro e fora do campo, ele também é um modelo valioso para nossos jogadores mais jovens, que só podem se beneficiar de sua experiência".

Coutinho foi contratado pelo Barcelona em janeiro de 2018 por aproximadamente 142 milhões de libras (R$ 887,5 milhões), mas não conseguiu se firmar no time e passou a temporada 2019-20 emprestado ao Bayern de Munique.

O Villa está em 12º no Campeonato Inglês e recebe o Crystal Palace no domingo (15).

