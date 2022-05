Santos se garante nas oitavas de final da Copa Sul-Americana

O Santos se garantiu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana após empatar em 1 a 1 com o Banfield (Argentina), nesta terça-feira (24) na Vila Belmiro.

🇧🇷⚽🇦🇷 Avança, Peixão! O @SantosFC empatou em casa com o @CAB_oficial por 1-1 e ficou com a vaga do Grupo C nas oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana nos critérios de desempate.#GrandeConquista pic.twitter.com/Uc0n8taMRv — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 25, 2022

Com o resultado o Peixe chegou aos 11 pontos, mesma pontuação do Unión La Calera (Chile), que derrotou a Universidad Católica (Equador) por 3 a 2. Com esta combinação de resultados a equipe brasileira garantiu a vaga na próxima fase por terminar a primeira fase com um ataque mais positivo do que os equatorianos.

Na Vila Belmiro, o Santos abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Marcos Leonado em cobrança de pênalti. Mas um pouco antes do intervalo a equipe argentina deixou tudo igual com um chute de fora da área de Domingo.

🐳🥳 A gente se vê nas oitavas de final, @SantosFC!



⚽🏆 O Peixe segue na busca pela #GrandeConquista e avança na CONMEBOL #Sudamericana como líder do Grupo C! pic.twitter.com/6VG4j5gAYe — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 25, 2022

O próximo compromisso do Peixe é pelo Campeonato Brasileiro, onde faz clássico com o Palmeiras no domingo (29) na Vila Belmiro.