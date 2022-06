Aos 18 anos, Gauff supera Trevisan e chega à final de Roland Garros

A jovem tenista norte-americana Coco Gauff atropelou a italiana Martina Trevisan por 6/3 e 6/1, nesta quinta-feira (2), para se tornar a mais jovem finalista do Aberto da França em 21 anos.

Gauff, de 18 anos, enfrentará na decisão a polonesa Iga Swiatek, atual número um do ranking mundial, que venceu mais cedo a russa Daria Kasatkina por 6/2 e 6/1 - sua 34ª vitória seguida no circuito.

"Estou um pouco em estado de choque. Não tenho palavras para descrever como me sinto neste momento", disse Gauff em entrevista ainda na quadra. "Honestamente, eu não estava nervosa ao entrar hoje, o que é uma surpresa."

Demi-finale maîtrisé par la novice @CocoGauff 👀



🔜 Une première finale contre Iga Swiatek.#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2022

Gauff, que ainda não perdeu um set sequer no torneio, é a mais jovem finalista de qualquer evento do Grand Slam em 18 anos. Ela precisou de algum tempo para encontrar seu ritmo, trocando duas quebras no início da partida com Trevisan.

Uma vez que encontrou uma maneira de neutralizar o forehand da adversária canhota, no entanto, Gauff conseguiu passar pelo primeiro set ao vencer os três últimos games.

Trevisan, de 28 anos, cometeu 36 erros no total, contra uma adversária que a forçou a se movimentar muito em quadra.

Classificada em 23º lugar no ranking mundial, Gauff abriu 3/1 no segundo set ao conseguir uma quebra em um game que durou 14 minutos, e depois não olhou para o retrovisor, selando sua maior vitória na carreira.

