Ceará arranca vitória sobre o Strongest na altitude de La Paz

O Ceará arrancou uma vitória de 2 a 1 sobre o The Strongest (Bolívia), nesta quarta-feira (29) no estádio Hernando Siles, em La Paz, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

👴 Que virada do Vozão no jogo de ida das oitavas de final!



🇧🇴🇧🇷 Na Bolívia, o @CearaSC venceu o @ClubStrongest por 2-1 com direito a gol nos acréscimos e segue com 100% de aproveitamento na CONMEBOL #Sudamericana.



🔜A volta será no dia 6/7, em Fortaleza. pic.twitter.com/DxVJ1lSvNw — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) June 30, 2022

Agora as equipes decidem quem fica com a vaga para as quartas de final da competição na próxima quarta-feira (6) no estádio do Castelão.

Ainda tentando se adaptar aos mais de 3.600 metros de La Paz, a defesa do Vozão acabou falhando após cobrança de escanteio aos 4 minutos do primeiro tempo e Ursino não perdoou.

Porém o Ceará melhorou com o passar do tempo, e chegou ao empate aos 30 minutos da etapa final. Após Geovane mandar a bola na área, Ursino desviou para Erick, que finalizou para superar o goleiro Viscarra.

A igualdade no marcador animou de vez o Vozão, que pressionou mais e foi premiado nos acréscimos da partida. Já aos 47 minutos, Nino Paraíba ficou com a bola após Arrascaita vacilar e tocou para o atacante Zé Roberto garantir a vitória da equipe brasileira.

⏱ACABOOOOUUUUU!!! FIM DE JOGO!



VITÓRIA DO VOZÃO NA ALTITUDE! #CTSxCSC - 1x2



📸 Felipe Santos / Ceará SC#ConmebolSudamericana2022 pic.twitter.com/HffYtkpwO1 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 30, 2022

O Vozão agora se concentra no Brasileiro, competição na qual enfrenta o Internacional no próximo sábado (2) no Castelão.