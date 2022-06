Ucrânia vence Escócia e continua sonhando com vaga para a Copa

A Ucrânia manteve vivo seu sonho de chegar à Copa do Mundo deste ano ao derrotar a Escócia por 3 a 1 em partida da repescagem das Eliminatórias europeias no estádio Hampden Park, em Glasgow, nesta quarta-feira (1), em seu primeiro jogo desde a invasão russa ao país.

A Ucrânia agora enfrentará o País de Gales, no próximo domingo (5), em Cardiff, com o vencedor garantindo vaga no Mundial de novembro no Catar. A derrota significa que a Escócia permanece sem comparecer a uma Copa do Mundo desde 1998.

Gols de Andriy Yarmolenko e Roman Yaremchuk colocaram a confiante e dominante Ucrânia com vantagem de 2 a 0, antes de Callum McGregor descontar para os escoceses aos 34 minutos da etapa final.

O gol injetou alguma confiança na Escócia, que fez uma pressão tardia, mas Artem Dovbyk matou o jogo e garantiu a vitória em um contra-ataque.

