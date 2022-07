Pogba volta à Juventus após deixar o Manchester United

Dez anos depois de Paul Pogba deixar o Manchester United (Inglaterra) para assinar com a Juventus (Juventus), a história se repetiu nesta segunda-feira (11), quando o meio-campista francês se despediu do Campeonato Inglês e voltou ao clube italiano.

Pogba, que deixou o United quando seu contrato expirou no mês passado, assinou um contrato de quatro anos com a Juventus que o manterá no clube de Turim até junho de 2026.

“A Juventus Football Club anuncia que assinou um contrato de trabalho com o jogador Paul Pogba [...]. A Juventus e o jogador assinaram um contrato de trabalho até 30 de junho de 2026”, disse a Juventus em comunicado.

Pogba foi contratado pelo Manchester United em 2016 por um valor recorde na época de 89 milhões de libras (US$ 106,32 milhões), mas o quatro vezes campeão italiano conquistou apenas dois troféus com o clube da Premier League: a Copa da Liga e a Liga Europa em sua primeira temporada.

Tendo passado pela categoria de base do Manchester United, Pogba fez algumas partidas no time principal antes de optar por não estender seu contrato, em 2012, juntando-se à Juventus (uma transferência que irritou o então técnico Alex Ferguson).

Pogba tornou-se titular no time da Juventus durante sua passagem de quatro anos e foi convocado para a seleção da França, antes de o Manchester United decidir gastar uma quantia recorde para trazer seu ex-jogador de volta a Old Trafford.

