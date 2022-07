Salah renova contrato com Liverpool por longo prazo

O atacante Mohamed Salah renovou contrato com o Liverpool por longo prazo, informou o time da Premier League nesta sexta-feira (1º).

O Liverpool não forneceu detalhes, mas a Sky Sports informou que o atacante egípcio havia assinado um novo acordo até 2025.

"Eu me sinto ótimo e [estou] entusiasmado em ganhar troféus com o clube. É um dia feliz para todos", disse Salah em uma declaração divulgada no site do clube. "Acho que leva um pouco de tempo para renovar, mas agora tudo está feito, então só precisamos nos concentrar no que está por vir".