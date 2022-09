Campeonato Francês: Neymar e Mbappé marcam e PSG continua na liderança

Os gols do brasileiro Neymar e do francês Kylian Mbappé ajudaram o PSG a se manter na liderança do Campeonato Francês com uma vitória de 3 a 0 sobre o Toulouse nesta quarta-feira (31).

O campeão francês chega a 13 pontos após cinco jogos, e está à frente de Olympique de Marselha e do RC Lens no saldo de gols.

Neymar recebeu um passe longo de Messi aos 37 minutos e finalizou para o PSG abrir o placar.

O sétimo gol do brasileiro na temporada elevou sua marca com o PSG para 109, e o coloca no quarto lugar na lista de artilheiros do clube, ao lado do português Pedro Miguel Pauleta.

Encore buteur à Toulouse (0-3), @neymarjr a inscrit son 1️⃣0️⃣9️⃣e but avec le Paris Saint-Germain, rejoignant Pedro Miguel Pauleta au 4ème rang des meilleurs buteurs du club de la capitale. 🔴🔵#TFCPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2022

Mbappé dobrou a conta aos cinco minutos do segundo tempo, ao aproveitar o corte de Messi dentro da área para marcar seu quinto gol no campeonato. Juan Bernat fez o terceiro nos acréscimos.

Neymar foi substituído aos 23 da segunda etapa, já que o técnico Christophe Galtier quer o atacante brasileiro descansado antes da viagem para Nantes e da estreia na Liga dos Campeões na próxima semana contra a Juventus (Itália).

