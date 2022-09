Com gols de Jesus e Martinelli, Arsenal mantém 100% no Inglês

O instinto de goleador de Gabriel Jesus e uma finalização de pé esquerdo de Gabriel Martinelli renderam ao Arsenal uma vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa nesta quarta-feira (31), com os Gunners mantendo 100% de aproveitamento em seu início de temporada no Campeonato Inglês.

A dupla brasileira marcou nos dois tempos do jogo, dando ao Arsenal um triunfo merecido, que garantiu a pontuação máxima de 15 pontos em cinco partidas.

Jesus abriu o placar aos 31 minutos e Martinelli marcou o gol da vitória aos 32 da segunda etapa, três minutos após o Aston Villa empatar a partida com o também brasileiro Douglas Luiz, que marcou mais um gol olímpico.

A quarta derrota do Villa em cinco jogos aumentou a pressão sobre o técnico Steven Gerrard.

Em outros destaques desta quarta na competição, o norueguês Erling Haaland deu sequência ao início arrasador no Manchester City marcando por três vezes em 38 minutos na goleada de 6 a 0 do atual campeão inglês contra o Nottingham Forrest, recém promovido da segunda divisão.

Já o Liverpool contou com um gol de Fabio Carvalho aos 53 minutos do segundo tempo para conseguir a vitória de virada sobre o Newcastle por 2 a 1 em Anfield. Os donos da casa começaram perdendo com um gol de Alexander Isak, mas empataram com Roberto Firmino ainda no primeiro tempo.

