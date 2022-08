Mesmo com um a mais, Grêmio perde de 2 a 0 para o CRB

O Grêmio foi derrotado por 2 a 0 pelo CRB, na noite deste sábado (13) no estádio Rei Pelé, e perdeu a oportunidade de reassumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O revés foi especialmente sentido porque o Tricolor jogou, desde 24 minutos do primeiro tempo, com um homem a mais.

Após a derrota o Grêmio permaneceu com 43 pontos, mesma pontuação do Bahia, que se tornou o vice-líder após bater o Ituano por 2 a 0.

O Galo da Praia se superou para sair com a vitória, pois jogou desde os 24 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, após a expulsão do lateral Guilherme Romão. O herói da equipe foi o goleiro Diogo Silva, que marcou os dois gols da partida em cobrança de pênalti.

Triunfo no Brinco de Ouro

Quem também venceu na rodada foi o Guarani, que bateu o Náutico por 1 a 0 no estádio Brinco de Ouro graças a gol de Jenison.