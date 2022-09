Camisa da última temporada de Jordan é vendida por US$ 10,1 milhões

A camisa usada por Michael Jordan no jogo de abertura das finais da NBA de 1998 foi vendida por mais de US$ 10 milhões em um leilão nesta quinta-feira (15), tornando-se a peça mais cara de relíquia esportiva usada em jogos da história.

O recorde anterior havia sido estabelecido no início deste ano na casa de leilões Sotheby's, com a chamada camisa da “Mão de Deus” do lendário jogador argentino Diego Maradona, arrecadando impressionantes US$ 9,3 milhões.

“Nas semanas desde que anunciamos o leilão, houve uma empolgação palpável, não apenas dos fãs de esportes, mas também de colecionadores que estão ansiosos para possuir uma peça rara da história”, disse Brahm Wachter, chefe de moda urbana e colecionáveis modernos da Sotheby's.

“Mais uma vez, o resultado recorde de hoje [...] solidifica Michael Jordan como o GOAT [sigla em inglês para a expressão o maior de todos os tempos] indiscutível, provando que seu nome e legado incomparável são tão relevantes quanto há quase 25 anos”.

A expectativa era de que a camisa de Jordan arrecadasse entre 3 e 5 milhões de dólares no leilão “INVICTUS” da Sotheby's, ofuscando os US$ 3,7 milhões gastos em maio na camisa de Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, usada em seu ano de estreia (o recorde anterior para uma camisa de basquete em leilão).

A camisa da temporada conhecida como Last Dance (A última dança) - batizada assim em homenagem ao documentário da ESPN/Netflix de 2020 que mostra a jornada de Jordan e do Chicago Bulls pelo seu sexto campeonato da NBA em oito anos - atraiu um total de 20 lances.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.