Grêmio demite Roger Machado e acerta retorno de Renato Gaúcho

O Grêmio anunciou, na noite desta quinta-feira (1), a demissão do técnico Roger Machado e o acerto com Renato Gaúcho.

ELE VOLTOU 🇪🇪 💙 Renato Portaluppi assume o comando do Tricolor mais uma vez! pic.twitter.com/HOglDLEe37 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 1, 2022

“O Grêmio comunica aos seus torcedores, alterações no Departamento de Futebol. Roger Machado deixa o comando técnico da equipe, juntamente com a sua comissão técnica [...]. Para o cargo de treinador, o Grêmio anuncia a contratação de Renato Portaluppi. O técnico chega a Porto Alegre, junto com o seu auxiliar técnico Alexandre Mendes, nos próximos dias, e comandará a equipe no jogo contra o Vasco, dia 11 de setembro”, diz a nota da equipe de Porto Alegre.

Esta será a quarta passagem de Renato Gaúcho no Grêmio, equipe pela qual conquistou os títulos da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores da América em 2017, da Recopa Sul-Americana em 2018, do Campeonato Gaúcho em 2018, 2019 e 2020 e da Recopa Gaúcha em 2019.