Série B: Bahia arranca empate com Operário na Fonte Nova

O Bahia arrancou um empate por 2 a 2 com Operário, na noite deste sábado (24) na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi importante, pois manteve a equipe baiana próxima do vice-líder Grêmio.

Com a igualdade na partida disputada em sua casa, o tricolor baiano chegou aos 52 pontos, um a menos do que o time de Porto Alegre. Já o Fantasma continua em situação complicada na classificação, na 19ª posição com 31 pontos.

O Operário ficou perto da vitória, pois abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com Javier Reina e ampliou sua vantagem dois minutos depois graças a Júnior Brandão. Mas a equipe da casa conseguiu descontar alguns minutos antes do intervalo com Ricardo Goulart e chegou ao empate final nos acréscimos da etapa final com Ignácio.

Vitória do Ituano

Quem venceu pela Série B neste sábado foi o Ituano, que, jogando no estádio municipal Doutor Novelli Junior, bateu o Brusque por 2 a 0 graças a gols de Aylon e Brenner.