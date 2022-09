Tiafoe garante primeiro título da Laver Cup do Time Mundo

Frances Tiafoe selou a primeira conquista do Time Mundo sobre o Time Europa na Laver Cup ao salvar quatro match points na vitória sobre Stefanos Tsitsipas neste domingo (25).

O norte-americano, que derrotou Roger Federer na última partida oficial do suíço na última sexta-feira (23), provou mais uma vez ser dor de cabeça para a Europa com uma vitória cintilante.

Ele foi ultrapassado no primeiro set, mas voltou a vencer por 1/6, 7/6 (13-11) e 10/8, dando ao Time Mundo uma vantagem intocável de 13 a 8.

O Time Mundo, que havia ficado atrás nas quatro edições anteriores do evento por equipes, começou o dia perdendo por 8-4, mas o canadense Félix Auger-Aliassime surpreendeu Novak Djokovic com 6/3 e 7/ 6 (7-3) após ter feito parceria com Jack Sock para uma vitória de 6/2, 3/6 e 8/10 contra Andy Murray e Matteo Berrettini.

Tsitsipas teve a chance de levar a partida para uma decisão de simples, mas Tiafoe estava inspirado diante de uma multidão barulhenta na O2 Arena.

The celebrations have well and truly begun for Team World after its earned a first-ever #LaverCup title. pic.twitter.com/kStbjuhQZX