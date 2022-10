Superliga começa esta noite com nova regra contra discriminação

A temporada 2022/23 da Superliga começa às 20h30 desta sexta-feira (21) com a competição masculina com o duelo entre o atual campeão Sada Cruzeiro (MG) e o estreante Rede Cuca Vôlei (CE), às 20h30 (horário de Brasília), em Fortaleza. A edição da principal competição de vôlei do Brasil – a feminina começa na próxima sexta (28) - terá pela primeira vez uma regra que prevê punição em caso de atos discriminatórios de qualquer natureza (raça, gênero, orientação sexual e religião entre outros).

A norma, estabelecida pela Confederação Brasileira de Vôlei) vale para todos: atletas, dirigentes, treinadores, integrantes de comissões técnicas e até mesmo torcedores. O clube que não identificar o infrator em será penalizado com perda de um ponto.

Outra novidade da Superliga este ano será a definição dos vencedores (masculino e feminino) em uma final única, diferentemente das edições anteriores que previa disputa de melhor de três partidas. A competição reúne 12 equipes em cada gênero. A primeira fase (classificatória) terá jogos de idade e volta. Avançam às quartas de final as oito primeiras colocadas. A partir desta fase, a disputa se dará por melhor de três patidas, assim como nas semifinais.

Entre os jogadores queSada Cruzeiro (MG) e o estreante Rede Cuca Vôlei (CE),ar em quadra está o campeão olímpico Wallace, do Sada Cruzeiro

“Vamos enfrentar um time novo, será interessante. Estou muito empolgado para esta nova temporada, motivação alta. A nossa expectativa é estarmos mais uma vez disputando títulos, estar entre os times do topo da tabela”, disse o oposto, em depoimento à CBV.

Programação – primeira rodada

Sexta-feira (21) - 20h30 - Rede Cuca Vôlei (CE) x Sada Cruzeiro (MG)

Sábado (22) - 20h - Montes Claros América Vôlei (MG) x Café Vasconcelos/Imepac/Aracoop Araguari (MG) – site do Canal Vôlei Brasil (transmissão ao vivo)

21h30 - Vôlei Renata (SP) x Farma Conde São José (SP) – Canal Vôlei Brasil

Domingo (23) – 19h - Sesi-SP x Suzano Vôlei (SP)

21h30 - Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) x Apan Eleva (SC) - Canal Vôlei Brasil

Segunda-feira (24) – 19h - Brasília Vôlei (DF) x Itambé Minas (MG) - Canal Vôlei Brasil