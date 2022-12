Campeões do mundo são recebidos como heróis na volta à Argentina

Milhares de torcedores extasiados deram as boas-vindas à seleção argentina em Buenos Aires na madrugada desta terça-feira (20), depois que o avião que transportava Lionel Messi e seus companheiros da seleção campeã do mundo pousou no aeroporto de Ezeiza.

A capital argentina está em festa desde a dramática vitória sobre a França na final de domingo no Catar, que deu ao país sua primeira conquista da Copa do Mundo desde que Diego Maradona ergueu o troféu 36 anos atrás.

📸 Postales de una noche inolvidable 🥹 pic.twitter.com/Zmd78w2Xqc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

Os jogadores, com as medalhas de ouro em volta do pescoço e se revezando para segurar o troféu da Copa do Mundo no alto, acenaram para os torcedores de um ônibus aberto enquanto as luzes de milhares de telefones celulares brilhavam e as bandeiras tremulavam na multidão.

Os jogadores passariam algumas horas nas instalações da Associação de Futebol Argentino (AFA), perto do aeroporto, antes de seguirem ao meio-dia para o enorme monumento Obelisco, no centro da cidade.

"Bom Dia!", disse Messi nesta terça-feira (20) em um post no Instagram no qual ele podia ser visto dormindo no complexo da AFA ao lado do troféu dourado.

A mídia local estimou que já havia mais de 100 mil pessoas esperando pelos jogadores no Obelisco no meio da manhã, com mais torcedores chegando de todos os lados.

A Argentina venceu a França por 4 a 2 nos pênaltis depois de um eletrizante empate em 3 a 3, com Messi marcando duas vezes e o francês Kylian Mbappé marcando três vezes.

Messi, de 35 anos, disse que a final seria sua última partida em Copa do Mundo, embora pretenda jogar mais algumas partidas pela seleção.

Los futbolistas se acercarán a saludar a los hinchas desde la autopista 25 de mayo y 9 de Julio, de acuerdo al circuito dispuesto por los organismos de seguridad (Nación, Provincia y Ciudad de Bs As). Se estima que la presencia del plantel será a partir de las 12.30 en dicha zona — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

