"Para mim, ele é o melhor", afirma Guardiola sobre Lionel Messi

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, não tem dúvidas de que Lionel Messi é o maior jogador de todos os tempos e sua opinião não mudaria mesmo se o atacante não tivesse liderado a Argentina ao título da Copa do Mundo no Catar, disse o espanhol nesta quarta-feira (21).

Messi marcou dois gols e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis, levando a Argentina a uma vitória emocionante por 4 a 2 nos pênaltis sobre a França no domingo (18), com a final terminando em 3 a 3 após 120 minutos de tirar o fôlego.

O jogador de 35 anos, que teve uma passagem repleta de troféus sob o comando de Guardiola no Barcelona, também ganhou o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador, com os torcedores dizendo que seu desempenho elevou ainda mais seu status.

"Todo mundo tem [uma] opinião, mas ninguém pode duvidar que ele está lá como o maior de todos os tempos", disse Guardiola a repórteres antes do confronto da Copa da Liga contra o Liverpool na quinta-feira (22). "Para mim ele é o melhor, é difícil entender que um jogador pode competir com o que ele tem feito". "As pessoas que viram Pelé, Alfredo Di Stefano ou Diego Maradona... as opiniões são sentimentais, mas por outro lado, se ele [Messi] não tivesse ganhado a Copa do Mundo, a opinião geral e a minha não mudariam", completou.

Guardiola disse que os 16 jogadores do City que disputaram a Copa do Mundo pelas seleções de seus países estão voltando aos poucos para o clube.

"Hoje, seis jogadores voltaram. Eles tiveram uma experiência incrível e única. Espero que voltem e trabalhem bem e em quatro anos possam ter outra experiência no Canadá, México e Estados Unidos", afirmou Guardiola. "Os jogadores que estiveram na Copa do Mundo estão em melhores condições do que os jogadores que estavam aqui... O calendário de janeiro é exigente então nós os queremos de volta o mais rápido possível."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.