Luisa Stefani avança para quartas de final nas duplas de Indian Wells

A brasileira Luisa Stefani avançou para as quartas de final do torneio de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, após superar, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a chilena Alexa Guarachi e a neozelandesa Erin Routliffe por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4).

O próximo desafio da brasileira e da canadense na competição é a equipe formada pela japonesa Miyu Kato e pela indonésia Aldila Sutijiadi.

O Brasil também é representado na chave de duplas femininas do torneio disputado em solo norte-americano por Bia Haddad. Na última segunda (13), a paulista e a alemã Laura Siegemund bateram a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a letã Jeļena Ostapenko por 2 sets a 1 (parciais de 6/1, 4/6 e 10/7).

Agora, Bia Haddad e Laura Siegemund terão pela frente as suíças Belinda Bencic e Jil Teichmann.